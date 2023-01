Australian Open, Djokovic senza pietà con Rublev: è semifinale

25-01-2023 12:02

Il ciclone Novak Djokovic si abbatte su Andrey Rublev. Dopo il combattuto derby statunitense tra Ben Shelton e Tommy Paul nel terzo quarto di finale degli Australian Open 2023, vinto da quest’ultimo in quattro set, ben poca storia c’è stata nel confronto tra il serbo, testa di serie numero 4, e il russo, accreditato della quinta posizione del seeding, ma travolto in tre set nei quali Rublev è riuscito a raccogliere appena sei giochi (6-1, 6-2, 6-4), per due ore e quattro minuti totali di partita.

Djokovic affronterà in semifinale proprio Paul, appuntamento al quale l’ex numero 1 del mondo arriverà accompagnato da una condizione psicofisica smagliante, palesata lungo tutto il corso del torneo durante il quale, al netto di un tabellone non particolarmente impegnativo, Novak ha lasciato le briciole a tutti gli avversari, ad eccezione del set perso al secondo turno contro il francese Enzo Couacaud, a causa del riacutizzarsi dell’infortunio al tendine della gamba sinistra che aveva tormentato Djokovic durante il vittorioso torneo di Adelaide. I problemi fisici sembrano però essere stati superati dal “Re di Melbourne”, alla decima qualificazione della carriera alle semifinali degli Australian Open: Djokovic ha finora passato il turno in tutti e nove i precedenti.

Per Rublev invece si conferma insuperabile l’ostacolo dei quarti di finale in uno Slam: settima sconfitta in sette precedenti tra US Open (tre), Roland Garros e Australian Open (due).