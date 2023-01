15-01-2023 17:30

Si alza il sipario sulla 111ª edizione degli Australian Open e il programma della prima giornata è subito all’insegna dei grandi nomi. Il campione in carica Rafael Nadal dovrà infatti testare la propria condizione contro uno degli avversari più scomodi che il tabellone avrebbe potuto riservargli al debutto, ovvero Jack Draper.

Australian Open, si comincia: per Nadal c’è subito l’insidia Draper

L’inglese classe 2001, attuale numero 40 del mondo e al debutto assoluto a Melbourne, è stato semifinalista alle ultime Next Gen Finals e viene dalla semifinale persa ad Adelaide contro il sudcoreano Kwon Soon-woo, poi vincitore del torneo.

Nadal ha invece rimediato sei ko nelle ultime sette partite giocate ed ha perso entrambi gli incontri disputati nel 2023, in United Cup contro Cameron Norrie e Alex De Minaur. Insomma, un crash test vero e proprio, al quale il maiorchino si è avvicinato con fatalismo e un pizzico di inevitabile pretattica: “Spero di tornare a vincere presto delle partite, già in Australia, ma se dovessi uscire subito non sarebbe un dramma” ha dichiarato.

Più morbidi gli impegni che attendono la testa di serie numero 3, Stefanos Tsitsipas, e la numero 7, Daniil Medvedev, che non dovrebbero incontrare problemi rispettivamente contro il francese Quentin Halys e lo statunitense Marcos Giron. Anche in campo femminile scende subito in campo la testa di serie numero 1, la polacca Iga Swiatek, oltre alla numero 3, Jessica Pegula e alla numero 6 Maria Sakkari, reduce dalla clamorosa sconfitta subita in United Cup contro Martina Trevisan.

Australian Open 2023, day 1: Sinner sfida Edmund, Cocciaretto cerca l’impresa

Per quanto riguarda gli italiani, nella prima giornata scenderanno in campo quattro dei 12 azzurri presenti tra tabellone maschile e femminile. Fari su Jannik Sinner, che affronterà il britannico Kyle Edmund, talento inespresso condizionato dagli infortuni: recentissimo l’ultimo precedente tra i due, proprio ad Adelaide, con netta affermazione dell’azzurro.

In campo anche Lorenzo Sonego contro il portoghese Nuno Borges, e Lorenzo Musetti, opposto al sudafricano Lloyd Harris, lontano dai fasti del 2021 quando si spinse fino al 31° posto del ranking dopo aver raggiunto i quarti di finale agli US Open.

Tra le donne Elisabetta Cocciaretto cerca l’impresa contro la campionessa in carica di Wimbledon, la kazaka Elena Rybakina.

Australian Open 2023, gli orari di tutti i singolari della prima giornata

Di seguito il programma completo della prima giornata dei tabelloni del singolare maschile e femminile, con gli orari italiani dei match suddivisi per campi di gara.

ROD LAVER ARENA

Dall’1:00: Siniakova-[7] Gauff

a seguire: Yuan-[6] Sakkari

a seguire: [1] Nadal-Draper

Ore 9:00: [1] Swiatek-Niemeier

a seguire: Giron-[7] Medvedev

MARGARET COURT ARENA

Dall’1:00: [3] Pegula-Cristian

a seguire: [10] Hurkacz-Martinez

a seguire: Kenin vs [24] Azarenka

Ore 9:00: [3] Tsitsipas-Halys

a seguire: [10] Keys-Blinkova

JOHN CAIN ARENA

Dall’1:00: Edmund vs [15] Sinner

a seguire: Van Uytvanck-[15] Kvitova

Non prima delle 5:30: Baez-[WC] Kubler

Ore 9:00 – Tomljanovic-Podoroska

KIA ARENA

Dall’1:00: Kalinskaya-[13] Collins

a seguire: Altmaier-[16] Tiafoe

Non prima delle 5:30: [11] Badosa-McNally

a seguire: Pospisil-[6] Auger-Aliassime

1573 ARENA

Dall’1:00: Raducanu-Korpatsch

a seguire: Lajovic -[20] Shapovalov

a seguire: [20] Krejcikova-[Q] Bejlek

a seguire: Molcan-Wawrinka

COURT 3

Dall’1:00: Andreescu-[25] Bouzkova

a seguire: [WC] Gibson-[Q] Burel

Non prima delle 4:30: [11] Norrie-[WC] Van Assche

a seguire: [WC] Millman- Huesler

COURT 5

Dall’1:00: Etcheverry-Barrere

a seguire: [Q] Vandeweghe-Kalinina

a seguire: Munar-[Q] Svrcina

a seguire: [32] Teichmann-Dart

COURT 6

Dall’1:00: [Q] Bucsa-[Q] Lys

a seguire: Griekspoor-[LL] Kotov

a seguire: Sonego-Borges

a seguire: Juvan-[Q] Janicijevic

COURT 7

Dall’1:00: Kostyuk-[28] Anisimova

a seguire: [29] Korda-Garin

a seguire: Lehecka-[21] Coric

a seguire: Wang-[WC] Hunter

COURT 8

Dall’1:00: [Q] P.Kudermetova-[WC] Gadecki

a seguire: M. Ymer-[31] Nishioka

a seguire: Bondar-Bogdan

a seguire: [Q] Hanfmann-[WC] Hijikata

COURT 12

Dall’1:00: [Q] Watanuki-Rinderknech

a seguire: Pera-[WC] Uchijima

a seguire: [Q] Escobedo-Daniel

COURT 13

Dall’1:00: Otte-[Q] Shang

a seguire: [18] Khachanov-Zapata Miralles

a seguire: Udvardy-Osorio

Non prima delle 6:00: [22] Rybakina-Cocciaretto

COURT 14

Dall’1:00: Coutet-[WC] Wu

a seguire: Rakhimova-Baindl

a seguire: Zhu-Marino

Non prima delle 6:00: [17] Musetti-Harris

COURT 15

Dall’1:00: [28] F.Cerundolo-Pella

a seguire: [Q] Tsurenko-Muchova

a seguire: [29] Zheng-Galfi

Non prima delle 6:00: [WC] Eubanks-Kwon

COURT 16

Dall’1:00: Kucova-[Q] Shnaider

a seguire: Nakashima-McDonald

a seguire: Yastremska-[17] Ostapenko

a seguire: Monteiro-Lestienne

COURT 17

Dall’1:00: Ivashka-[32] Van De Zandschulp

a seguire: [Q] B. Fruhvirtova-Sasnovich

a seguire: Coria-Fucsovics