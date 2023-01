Australian Open: Stefanini rimonta e passa al secondo turno

18-01-2023 11:27

Arrivata dalle qualificazioni, l’azzurra Lucrezia Stefanini supera anche il primo turno agli Australian Open, battendo per 3-6, 7-5, 6-4 in due ore e 44 minuti la tedesca Tatjana Maria. Ora attende la vincente del derby russo tra Daria Kasatkina a Varvara Gracheva.

Partenza negativa per l’italiana, subito sotto 0-3 con la montagna di due break da scalare. Riesce a recuperarne uno, ma al settimo gioco cede ancora il servizio. Riesce a fare il controbreak per il 3-5, ma poi perde ancora la battuta e la tedesca si impone per 6-3 in 51 minuti. Nel secondo e nel terzo set assistiamo alla reazione di Stefanini che esulta alla fine.