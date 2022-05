Baez e Rune vincono all'Estoril e a Monaco di Baviera

01-05-2022 21:29

L’argentino Sebastian Baez, numero 59 del mondo, ha vinto l’ATP dell’Estoril battendo nettamente in finale contro pronostico per 6-3 6-2 lo statunitense Frances Tiafoe. Per il sudamericano, classe 2000, è il primo torneo del circuito maggiore in carriera, così come per il danese Holger Rune, classe 2003, numero 70 del mondo, che si aggiudica l’ATP di Monaco (di Baviera), torneo nel corso del quali ha battuto il beniamino di casa Alexander Zverev, grazie al ritiro in finale dell’olandese Botic van de Zandschulp, che stava conducendo per 4-3.

OMNISPORT