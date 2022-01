Baggio a c'è Posta per te strega tutti, standing ovation per il Codino

23-01-2022 07:59

E’ stata la sorpresa speciale della puntata di C’è Posta per te, la trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5: Roberto Baggio ha stregato tutti – in sala come davanti alla tv – presentandosi dal signor Agazio, ex capotreno che ha perso la moglie Anna per colpa della sclerosi multipla. Una sorpresa della figlia Rosy. La madre era malata di sclerosi multipla. Ha 17 anni quando la mamma resta sulla sedia a rotelle e si avvia verso una fase terminale della malattia. Lei e suo fratello si uniscono attorno al papà che vive per la loro famiglia, fino alla scomparsa della mamma.

La vicenda di Agazio che ha perso la moglie commuove tutti

“Papà ti ricordi questo astuccio? – è il messaggio della figlia – Stavamo iniziando un altro anno senza mamma, per via di una terapia. So che è difficile andare avanti, ma lo devi fare per me, per la nostra famiglia, ma soprattutto per te stesso”. Tra la commozione generale spunta Roberto Baggio che è lì per conoscerlo. i due si stringono in un lungo abbraccio: “Hai sempre dato il buon esempio a tutti e io ti stimo e ti ammiro”.

Le parole di Roberto Baggio a C’è Posta per te incantano la platea

Quando vede Baggio si illuminano gli occhi dell’uomo. L’ex fuoriclasse della Nazionale dice: “Siete una famiglia di esempio per tutti, il tempo ti aiuterà. Io ho perso mio padre e so cosa vuol dire, ce la farai perché hai il cuore grande”. Tra i regali, c’è una maglietta autografata da lui.

Il pubblico a casa stregato da Roberto Baggio

Sui social è un delirio. Tutti in piedi davanti all’uomo e al campione: “Vedere Roberto Baggio mi emoziona sempre, anche in vesti ormai molto lontane da quelle sportive. Un fuoriclasse in campo, ancor di più dal punto di vista umano. Non a caso è un campione amato ad ogni latitudine. E uno dei miei primi amori calcistici”

Il web è un fiume in piena: “Comunque che bella persona Roberto Baggio. Sinceramente coinvolto, emozionato e dolce” oppure: “Standing Ovation per un campione anche fuori dal campo” e ancora: “Roberto Baggio una spanna sopra tutti gli altri calciatori di ogni tempo all-over-the- world”

C’è chi scrive: “Roberto Baggio è riuscito a mettere d’accordo i tifosi di tutte le squadre. Ho detto tutto!” e ancora: “Roberto Baggio ha regalato a questo grande Uomo una serata magica dopo tanta sofferenza“.

Non c’è appartenenza di tifo negli elogi a Roberto Baggio: “Il sorriso che ha fatto appena ha visto Roberto Baggio é lo stesso sorriso che fanno i bambini quando vedono il loro idolo” e infine: “Roberto Baggio, l’unico calciatore che abbia amato, anzi adorato, pur non avendo mai giocato nelle mie squadre del cuore”.

