Bahrain-Victorious: Sonny Colbrelli prepara l’assalto al Mondiale in Italia

Sonny Colbrelli pronto a mostrare la sua nuova maglia. Il corridore della Bahrain – Victorious sarà infatti una delle stelle delle corse italiane che si svolgeranno questa settimana.

Saranno ben quattro gli appuntamenti che il fresco vincitore della prova in linea degli Europei in Trentino userà per conservare la condizione in vista dei Mondiali nelle Fiandre 2021. Ecco quindi che Colbrelli sarà domani al via del Giro della Toscana, nella quale ha più volte sfiorato il successo, per poi presentarsi da grandissimo favorito al via della Coppa Sabatini, corsa che ha già vinto due volte.

Nel fine settimana sarà poi anche al via di Memorial Pantani, corsa che lo vide trionfare nel 2015, e del Trofeo Matteotti, unico evento in cui sinora in carriera non ha brillato fra questi, con una unica partecipazione due anni fa che lo vide terminare la corsa in ottava posizione. A seguire arriverà l’attesa trasferta iridata, alla quale si presenterà sicuramente come uno degli uomini più temuti visto quanto mostrato in queste ultime settimane, prima con lo splendido successo al Benelux Tour e poi domenica con la conquista del titolo continentale.

OMNISPORT | 14-09-2021 11:18