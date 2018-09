Balotelli sui social torna bomber magro, dopo polemiche sul peso

Dopo l’ironia, il riscatto tramite social. Mario Balotelli su Instagram ha aggiornato la sua gallery: se prima c’era un fotomontaggio in cui appariva grasso, simile a un lottatore di sumo, con la sarcastica scritta: “Io multato per sovrappeso? Ma guardate che fisico ho! Mi sono appena fatto questo selfie! Così dubbi smentiti”, ora SuperMario ha postato una foto-ritratto in cui è asciutto, sorridente e voglioso di riscatto. mb459#soonreadyagainforbattle @ogcnice con il logo del Nizza e un Puma in evidenza: “Presto pronto per tornare di nuovo in battaglia”.

In attesa che il bomber si riscatti in campo (con l’Italia è apparso inconcludente) il primo step arriva sui social. Nei giorni scorsi l”Equipe aveva rivelato il verdetto della bilancia alla ripresa degli allenamenti con il Nizza a luglio: 103 chili. E il presidente del club francese, Jean-Pierre Rivère, in un’intervista al Nice Matin, aveva parlato di una multa e si era così pronunciato: “Mario si è messo fuorigioco da solo”. A sentire lui però sarebbero tutte fandonie. “Chiunque abbia scritto questo deve perdere il lavoro”. Lui, però, dovrebbe davvero perdere peso.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 19-09-2018 11:47