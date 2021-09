Pesantissimo esordio in Champions League per il Barcellona, umiliato, al Camp Nou, dal Bayern Monaco (0-3). Koeman, nel post partita, non cerca scuse e ammette la superiorità dei bavaresi.

“Questo è quello che siamo oggi. C’è distanza tra noi e loro. Comunque abbiamo ragazzi che hanno un grande futuro, gente di 18/20 anni che si farà”, le sue parole riportate dal Mundodeportivo.

OMNISPORT | 15-09-2021 07:15