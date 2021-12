28-12-2021 09:27

Il Mundodeportivo ha svelato quelli che dovrebbero essere i termini dell’accordo per il trasferimento di Ferran Torres dal Barcellona al Manchester City (lo spagnolo ha già sostenuto le visite mediche).

Investimento da 55 milioni di euro totali, di cui oltre 10 milioni in bonus non facilmente raggiungibili. Il Barcellona dovrebbe poter pagare il cartellino di Ferran Torres in quattro rate, la prima la prossima estate.

