I Pucelanos ottengono tre punti d'oro per la salvezza

23-05-2023 23:59

Il Barcellona già campione di Spagna è stato sconfitto per 3-1 a Valladolid in una partita valida per la 36esima giornata della Liga.

La squadra di Xavi è stata piegata dall’autorete di Christensen e dai gol di Larin e Plata, inutile la rete nel finale di Lewandowski.

E’ una vittoria cruciale in chiave salvezza per i Pucelanos, che grazie a questi tre punti si portano a +3 dal Getafe terzultimo.