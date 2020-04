Bargiggia stronca Ilaria D'Amico, bufera sul web

Non è nuova ad essere inserita nel tritacarne delle polemiche: vuoi per qualche gaffe, vuoi perchè paga l’essere la compagna di Buffon, vuoi perchè accusata di non essere super-partes. Ilaria D’Amico da sempre divide tutti, tra chi la apprezza moltissimo e chi non la sopporta. Al secondo partito si iscrive Paolo Bargiggia.

Lo sfogo del giornalista

Il giornalista di Mediaset attacca via twitter e condanna in un colpo solo sia la conduttrice di Sky che chi la invita continuamente in trasmissioni di ogni tipo.

Il tweet velenoso

Bargiggia scrive: “Un dubbio mi assale fortissimo: ma Ilaria d’Amico che ultimamente vedo in tutte le tv del Paese, esattamente cosa mi rappresenta? La signora viene interpellata su qualsiasi argomento dello scibile umano: politica, mascherine, pandemie… Anche no grazie”.

Le reazioni del web

Fioccano i commenti sui social: “È semplicemente la compagna di Buffon altrimenti…. ” o anche: “Tra l’altro con un collegamento internet pessimo che rende la sua voce ancora più stridula”, oppure: “Arruolata” nel club dei tuttologi pro potere”.

Su twitter scrivono tutti: “Purtroppo quelli che parlano di tutto, paradossalmente non capiscono un c.. di niente!” o anche: “Non sarebbe meglio che gli approfondimenti su certi temi li facessero esclusivamente le persone competenti sul tema?” e ancora: “Pure nella tv e non solo nel calcio, contano i manager e comunque chi sei e da dove vieni, al di la delle competenze..”.

Botta e risposta

E a chi chiede a Bargiggia: “Ci sono tanti opinionisti che non sono esperti di medicina, epidemiologia ecc. Perché nomina proprio la D’Amico?” lui risponde così: “Ma lei è il portavoce della signora? O il suo scendiletto? No perché se devo anche chiederle il permesso per fare un tweet, faccio prima a mandarla a fare in c..”.

SPORTEVAI | 05-04-2020 10:05