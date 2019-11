Gaffe Ilaria D'Amico con Guardiola diventa virale

E’ un periodo che proprio gira male a Ilaria D’Amico quando si trova a dover intervistare un top-coach. Era successo di recente con Mourinho, quando la conduttrice di Sky incappò in una gaffe che fece il giro del mondo via web, ed è ricapitato ieri dopo Atalanta-Manchester City di Champions a San Siro con protagonista ancora la giornalista.

I RUMOURS – Non è un mistero per nessuno che per tutta l’estate il nome di Guardiola sia stato accostato alla Juventus. Per oltre un mese si parlava della trattativa con il tecnico spagnolo, delle possibili multe al City per il FpF che avrebbero agevolato l’addio di Pep e della svolta clamorosa per il dopo-Allegri.

I PARTITI – Si erano creati due partiti veri e propri: quelli che escludevano categoricamente l’arrivo alla Juve di Guardiola e quelli che assicuravano di avere le fonti giuste e che bisognava solo aspettare. Tutti sanno com’è finita ma sulla vicenda è voluta tornare ieri Ilaria D’Amico.

LA GAFFE – La compagna di Buffon ha accolto il tecnico del City così: “quest’estate sei stato molto vicino a una panchina italiana”, frase che detta così non lasciava il minimo dubbio sulla presunta trattativa.

LA REPLICA – Guardiola però ha risposto secco: “Avevate informazioni brutte e sbagliate Dovete imparare a fare meglio il lavoro di giornalisti“.

LE REAZIONI – Il video è diventato presto virale sul web e fioccano le reazioni: “Quella pensa di essere una divina parla di tutto e su tutto e dice tante fesserie” o anche: “E dopo la figura di m… con Mourinho ora fa la figuraccia con Guardiola. Sostituitela”.

L’IRONIA – L’episodio è stato sottolineato da tantissimi utenti su twitter: “Ieri con l’intervista a Sky si è capito che Guardiola non verrà mai in Italia, troppo dura sopportare la D’Amico, Capello e Sconcerti” o anche: “Per fortuna c’e’ sempre chi ci fa divertire e lei e’ una garanzia”, oppure: “La D’Amico ogni volta che apre bocca prende parole da tutti, che rimbambita…”.

MITI? – C’è chi scrive: “Guardiola che dice ai giornalisti italiani di imparare a fare meglio il loro mestiere. MITO” e chi ricorda: “Ma quei miti di “Sarri falso annuncio, aspettano solo che Guardiola si liberi” sono stati tutti catturati?” e infine: “Non hanno perso occasione nemmeno stasera per farsi prendere per allocchi da Guardiola. Solita domanda/ipotesi del suo arrivo in Italia quest’estate. SkySport ma quando lo capirete?”.

SPORTEVAI | 07-11-2019 09:24