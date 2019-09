Siparietto e poi lite: il duo D'Amico-Mou virale sul web

Non c’è stato solo Leo Messi tra i grandi protagonisti del The Best FIFA, la serata che ieri alla Scala di Milano ha incoronato l’argentino come il miglior giocatore della scorsa stagione. La Pulce ha avuto la meglio su Virgil Van Dijk e Cristiano Ronaldo, ma il giorno dopo non è stata la premiazione della stella del Barcellona a diventare virale sul web.

D’AMICO VIRALE. In queste ore a spopolare sui social è soprattutto il duetto tra Ilaria D’Amico, conduttrice della serata, e José Mourinho, uno delle tante personalità presenti all’evento.

Due i momenti di ilarità generati dalla coppia, il primo con la domanda della giornalista di Sky Sport che in un inglese dalla pronuncia non proprio perfetto ha chiesto allo Special One “di immaginare un futuro in cui scopriremo la vita su altri pianeti”. “Sarà possibile a quel punto giocare una Coppa Interplanetaria?”, ha poi continuato la D’Amico, mentre Mourinho la guardava piuttosto perplesso.

“La gente sono matti (antico detto romagnolo)”, il commento alla scena postato su Twitter da Maurizio Pistocchi, seguito poi da numerosi follower, assai meno teneri con la giornalista. “Ma io dico, hai di fronte uno dei migliori manager del mondo, e gli chiedi degli alieni?”, si chiede Antonio, mentre l’interista Andrea fa dietrologia: “Quando una giornalista juventina deve per contratto intervistare il nemico giurato della tua squadra e vuole evitare ogni riferimento al Triplete. Così parla di alieni in diretta mondiale…”.

MOU OFFESO. Ancora peggio è andata alla D’Amico quando ha provato a parlare davvero di calcio. Elencando la top 11 del Best Fifa, la giornalista ha chiesto a Mou quale tecnico potrebbe allenare una squadra del genere. “Un allenatore disoccupato come me, Fabio Capello o Walter Zenga, perché non si possono allenare due squadre allo stesso tempo”, ha risposto in un primo momento Mou, stando allo scherzo.

Quando però la D’Amico ha poi nuovamente sottolineato come lo Special One sia attualmente senza squadra, Mourinho non l’ha presa bene, andando via e lasciando la giornalista sola nel bel mezzo del discorso. “Ma deve restare qui con me – gli dice la D’Amico in inglese mentre Mou si allontana – perché vuole andare via… Ok, vuole andare via”.

“Ecco perché Mourinho è una leggenda”, commenta su Twitter John, mentre Ruc indica il portoghese come “definizione di uomo Alfa”. Per la D’Amico tanti commenti negativi, anche dall’estero: “Davvero strana come presentatrice”, il commento di Elliott.

