Messi re della Scala. Ronaldo non si presenta: risposta social

Lionel Messi è stato premiato dalla Fifa come miglior giocatore del mondo nella scorsa stagione. La Pulce, un po’ a sorpresa considerato che nel 2018/2019 ha vinto solo la Liga, si è aggiudicato il The Best FIFA Men’s Player nella cerimonia di gala che si è tenuta al teatro alla Scala, a Milano. Il cinque volte Pallone d’Oro ha battuto il difensore del Liverpool Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo.

L’attaccante della Juventus ha deciso clamorosamente di disertare la premiazione, come già fece nel 2018, quando a vincere il premio fu Luka Modric. Nulla si sa sui motivi dell’assenza, forse legata all’infortunio rimediato nell’ultima giornata di campionato (non è stato convocato per il Brescia), forse al nome del vincitore del premio.

Pochi minuti dopo la premiazione del suo arcirivale, il bomber bianconero ha risposto con un post su Instagram. Queste le sue parole: “Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che oggi è grande è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma puoi fare tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l’alba“. Nella foto, Ronaldo sul divano impegnato nella lettura, sullo sfondo il figlio Cristiano Junior intento a fare i compiti.

Messi grazie a questa vittoria sorpassa Ronaldo nella classifica dei Fifa Best Player (6 trofei contro 5). Al terzo posto c’è Zinedine Zidane a 3.

Nella Top 11 nessun italiano ma due juventini, De Ligt e Cristiano Ronaldo. La squadra è composta da Alisson, De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo, Modric, De Jong, Mbappe, Messi, Hazard, Ronaldo.

Da segnalare che CR7 non è stato nominato durante la premiazione del Top 11, di cui il portoghese faceva parte: la Fifa non ha preso bene la sua seconda assenza consecutiva alla cerimonia.

Il miglior portiere dell’anno è Alisson, mentre il premio per il miglior tecnico è stato assegnato a Jurgen Klopp.

SPORTAL.IT | 23-09-2019 23:05