Baroni: "Abbiamo giocato e tirato di più del Milan"

14-01-2023 20:49

Il tecnico del Lecce Marco Baroni a Dazn ha commentato il pareggio contro il Milan: “E’ stata una squadra aggressiva che ha giocato, abbiamo tirato più in porta di loro, pensando che abbiamo di fronte il Milan che fa un calcio moderno e se non la vai ad aggredire vai in difficoltà. Nel momento in cui siamo calati abbiamo sofferto le palle alte”.

“In questo momento va anche a chi sta giocando meno. I tifosi ci seguono anche tantissimo, il pubblico è straordinario. Siamo una neopromossa, vogliamo costruirci una nostra identità di gioco e lo facciamo sia in casa che fuori. Non sono deluso dal risultato, prendiamoci questa prestazione, dobbiamo continuare così”.