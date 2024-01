Basket LBA, top e flop 16a giornata: Rivers scuote Scafati, Jefferson rilancia le ambizioni di Sassari

Venezia e Brescia continuano a fare coppia in vetta alla classifica, ma nel mondo LBA ne succedono di cose. Scafati si ricompatta attorno a Rivers, clamorosa debacle di Trento.

15-01-2024 16:00

Manca ancora una partita per completare il quadro della prima giornata di ritorno (stasera a Bologna la Virtus riceve Brindisi, in grande risalita), ma di spunti il week-end ne ha già offerti a profusione. Ribadendo l’idea che lassù in cima c’è affollamento ed equilibrio, con Brescia e Venezia che il loro lo fanno (e pure bene). Anche Sassari però ha ripreso a marciare spedita, e qualche altra pretendente ai play-off farebbe bene a guardarsi le spalle. Milano conferma il trend positivo delle ultime settimane (Tortona piegata allo scadere da Hall), Napoli è sempre Napoli, rovinando il debutto di Sacchetti sulla panchina di Pesaro.

Basket Serie A: i top della 16a giornata

DEMETRE RIVERS 8,5. Scafati di recente ha avuto che a fare con più di un problema, ma stavolta i problemi li ha dissolti Demetre Rivers. Che con una prova sontuosa ha spazzato via le velleità dell’ Unahotels , ricaduta nei suoi soliti errori (o è bianco o e nero: Priftis sa che non c’è mai un equilibrio…). Rivers pare essere atterrato da un altro pianeta: 28 punti in 29’ sul parquet (di media ne metteva 11 a partita) , dove spiccano i 6 tentativi andati a bersaglio dalla linea da tre punti, cui vanno aggiunti 6 rimbalzi e 3 assist (35 di valutazione). In una partita blindata praticamente già alla prima sirena (avanti di 18 lunghezze), l’ Happy Casa ha trovato l’uomo delle sentenze. Che nella corsa salvezza può diventare un fattore.

