Basket, le azzurre di Lardo sconfitte per un solo punto

K.o con le vice campionesse del Mondo della Cina

25-05-2023 11:07

Esordio convincente ma sfortunato per la Nazionale Femminile di basket nel primo dei test in preparazione all’EuroBasket Women 2023 (Tel Aviv e Lubiana, 15-25 giugno). A Vigo le Azzurre sono state sconfitte dalla Cina vice-campione del mondo 63-62 dopo aver lottato alla pari per 40 minuti: oggi alle 19.00 si replica contro le padrone di casa della Spagna.

La miglior marcatrice Azzurra è stata Cecilia Zandalasini con 15 punti, in doppia cifra anche Jasmine Keys (13) e Nicole Romeo (12).

Così coach Lardo a fine partita. “Perdere non è mai piacevole ma devo dire che sono tanti gli aspetti confortanti, alla fine di una partita tenuta sempre in controllo contro una squadra così fisica. Sapevamo che la Cina non era al completo, come del resto non lo eravamo noi, ma comunque si è trattato di un test probante soprattutto dal punto di vista della tenuta fisica. Ho dato minuti a tutte le mie giocatrici, nel finale qualche errore in meno ai liberi e un paio di rimbalzi in più ci avrebbero permesso di vincerla. Domani la Spagna, altro test impegnativo e stimolante”.