Basket: Petrucci pessimista su Banchero con l'Italia ai Mondiali

Il presidente della Federbasket dice: “Noi ci speriamo ancora, ed eventualmente poi spereremo per le Olimpiadi 2024”

07-06-2023 12:42

Paolo Banchero continua a essere un caso: sarà con l’Italia ai Mondiali? Il cestista quest’anno ha fatto passi da gigante dopo essere stato la prima scelta assoluta del draft 2022 e rookie dell’anno. Ma non ha ancora deciso per quale nazionale fare canestro. L’anno scorso sembrava tutto fatto per l’Italia, poi le sue prestazioni hanno fatto drizzare le orecchie al Team Usa.

Gianni Petrucci, presidente di Federbasket, non è più ottimista come in passato. Lo ha fatto sapere durante l’anteprima del film ‘Un coach come padre’, dedicato a Sandro Gamba. A proposito dell’ala degli Orlando Magic ha infatti detto: “Se Banchero giocherà i Mondiali con l’Italia? Non lo so, noi ci speriamo, poi se non sarà adesso ci speriamo per le Olimpiadi 2024 se ci qualificheremo, oppure dopo. Lui ha preso la nazionalità italiana, poi è diventato il rookie dell’anno in Nba e quindi non sarà facile. Non mi illudo, ma se Paolo non viene con noi si perde tanto“.

Banchero potrebbe anche incontrare il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco: “Banchero arriverà in Italia la settimana prossima per un accordo preso con Sky. Probabilmente incontrerà Pozzecco, io sarò a Tel Aviv con la Nazionale femminile per gli Europei“.

Nei prossimi giorni, però, il sogno di Banchero azzurro potrebbe già naufragare. Team Usa ha annunciato per ora 8 dei 12 giocatori che disputeranno il prossimo Mondiale agli ordini di Steve Kerr: Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Austin Reaves, Brandon Ingram, Mikal Bridges, Jaren Jackson jr. e Bobby Portis. Mancano ancora quattro posti, e se uno dei quattro fosse Paolo, le chance di vederlo come portacolori italiano si azzererebbero automaticamente.