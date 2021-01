Basket: Reggio Emilia: colpo Petteri Koponen dal Bayern Monaco

Petteri Koponen è un nuovo giocatore dell’Unahotels Reggio Emilia. Colpo di grande importanza messo a segno dalla squadra di coach Antimo Martino, che si assicura le prestazioni di un ottimo play.

Tante esperienze per Koponen tra cui anche un salto in Summer League NBA: proprio dopo la Summer League, nel 2008, è arrivata la chiamata della Virtus Bologna, con cui ha vinto l’Eurochallenge nel 2009 e disputato stagioni importanti, aumentando progressivamente le responsabilità e chiudendo l’ultima stagione, quella 2011-2012, a 14.3 punti di media.

Nel 2012 si è spostato al Khimki Mosca, dove ha vinto l’EuroCup nel 2015 ed è stato inserito nel miglior quintetto. Il 2016 lo ha visto firmare con il Barcellona, giocando una prima annata in doppia cifra di media e le altre due sempre guadagnandosi la stima dell’ambiente, se non altro per le sue mortifere percentuali da tre punti (51.1% nella stagione 2017-2018) vincendo la Copa del Rey nel 2018.

E proprio dal 2018 si è accasato al Bayern Monaco, dove ha vinto il titolo nazionale nella prima annata e da cui è stato prelevato per fare grandi cose a Reggio Emilia.

15-01-2021