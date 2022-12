Basket, Serie A: Tortona vince a Verona e torna seconda

03-12-2022 23:40

La nona giornata della regular season del campionato di Serie A di basket si è aperta con la vittoria esterna della Bertram Tortona, che si è imposta 102-80 sul parquet della matricola Tezenis Verona. Successo importante della formazione piemontese, che ha ottenuto così la seconda vittoria consecutiva ritornando al secondo posto in classifica assieme all’Olimpia Milano.

Buon avvio per Tortona, che ha poi accusato una prova d’orgoglio da parte di Verona fino al 44-38 all’intervallo lungo in favore dei padroni di casa. Poi però Tortona ha fatto due grandi parziali nel terzo e quarto periodo fino al 102-80 finale. 18 punti per Christon, 17 per Harper e 16 per Macura. Top scorer del match però Anderson di Verona con 22 punti, poi 15 di Cappelletti e Johnson.