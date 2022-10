Basket, tegola per l'Olimpia: si fa male Shields

22-10-2022 10:31

Non arrivano buone notizie per l’Olimpia Milano. I lombardi, impegnati domenica contro la Reyer, tornano dalla vittoriosa trasferta di Eurolega di Monaco con un giocatore in meno.

Nella giornata di oggi sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di Shields, una delle pedine più importanti per il gioco di Ettore Messina.

“La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che – si legge nel comunicato stampa – nel corso del primo quarto della gara di Monaco, Shavon Shields ha riportato una lesione tendinea al piede sinistro. Le condizioni di Shields verranno rivalutate in 6-8 settimane”.

Una assenza quindi piuttosto lunga che complica la situazione visto i molteplici impegni tra campionato e Europa.