L'Ad ha parlato anche del destino di Scariolo

21-03-2023 14:40

In casa Virtus si pensa al futuro e alle prossime partite. Dopo la vittoria di campionato contro Milano ora c’è la sfida di Eurolega di venerdì contro il Real. A fare il punto della situazione, a Il Resto del Carlino, l’AD Luca Baraldi.

“L’Eurolega? Adesso siamo preparati e la prossima stagione faremo sicuramente meglio. Ottenere la wild card è un nostro obiettivo ma sappiamo anche che non dipende solo noi. Noi stiamo facendo tutto quello che ci compete e nelle prossime settimane cercheremo di trasformare in un dialogo i contatti che abbiamo avuto in questi mesi”.

E sul futuro di tecnico e giocatori: “La prossima stagione? Ripartiremo sicuramente da Sergio Scariolo che anche domenica ha dimostrato di essere un grande condottiero. E’ un ottimo allenatore e le sue capacità sono sotto gli occhi di tutti. Belinelli e Teodosic, come ho sempre detto vorremmo che continuassero a vestire la nostra maglia, ma anche in questo caso non dipende solo da noi. Loro sanno di questa nostra intenzione e sanno anche che ne parleremo approfonditamente più avanti”.