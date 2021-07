Batosta per Gignac e compagni: Francia asfaltata all'esordio alle Olimpiadi

Non un grandissimo momento calcistico per la Francia: dopo l’eliminazione agli Ottavi di Euro 2020, ai rigori contro la Svizzera, la nazionale francese ha debuttato alle Olimpiadi rimediando una figura non proprio all’altezza delle premesse.

Sia chiaro, quella olimpica è sempre una competizione a sé, con aspetti particolari anche e soprattutto in termini di regole formazioni: il calcio alle Olimpiadi riserva sempre sorprese. Ed è stato così anche a Tokyo, nella gara d’esordio della Francia.

La selezione guidata da Sylvain Ripoll, allenatore dell’Under 21, e che comprende giocatori come Gignac, Thauvin e il difensore del Milan Kalulu, per la prima sfida del Gruppo A (completato dal Giappone e dal Sudafrica) ha affrontato il Messico, vincitore della medaglia d’oro a Londra 2012: una sfida non complicatissima, che avrebbe potuto consegnare motivi per dimenticare in fretta gli Europei.

Così non è stato: o, più in generale, a non esserci è stata proprio la nazionale francese, che dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, nella ripresa ha incassato due gol in dieci minuti (prima Vega, poi Cordova). Una doccia fredda che ha psicologicamente deciso l’incontro.

Forse per un segno del destino, forse perché si tratta pur sempre di uno degli attaccanti più prolifici dello scorso decennio, ci ha pensato André-Pierre Gignac a riaprire l’incontro, segnando contro la selezione calcistica del Paese che, dal 2015, lo vede protagonista con la maglia del Tigres UANL.

Non è bastato: negli ultimi dieci minuti la Francia crolla definitivamente, subendo prima il 3-1 di Antuna, poi il 4-1 si Aguirre, simbolo, quest’ultimo gol, della scarsa concentrazione della formazione di Ripoll.

Brutta botta, insomma, per la Francia, che esordisce alle Olimpiadi con una sconfitta da dimenticare in fretta, che rientra comunque in un periodo non felicissimo per la maglia Bleus.

OMNISPORT | 22-07-2021 12:47