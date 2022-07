Bayern Monaco, Kahn conferma l'accordo col Barca per Lewandowski

16-07-2022 14:14

Sta per diventare realtà il passaggio del centravanti polacco Robert Lewandowski dal Bayern Monaco al Barcellona. La punta aveva fatto capire in tutti i modi la sua volontà di cambiare aria, tra dichiarazioni, botta e risposta e ora presentandosi sistematicamente in ritardo alla ripresa degli allenamenti coi bavaresi.

La conferma dell’accordo verbale tra le due società lo dà direttamente Oliver Kahn, AD dei bavaresi:

“C’è un accordo verbale col Barcellona per cedere Lewandowski. Il Barca ci ha inviato un’offerta decisamente ragionevole e in avanti abbiamo appena comprato un giocatore di livello mondiale come Sadio Mané”.

