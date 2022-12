Beach Volley, altro buon piazzamento per Ranghieri e Carambula

03-12-2022 12:53

L’Italia mura gli Stati Uniti e ottiene il terzo posto. Si chiude al terzo posto l’ultimo evento “Elite16” del Beach Pro Tour 2022 a Torquay (Australia) per Alex Ranghieri e Adrian Carambula. Altro ottimo risultato, quello ottenuto questa mattina dal ritrovato team azzurro, dopo la seconda posizione conquistata la scorsa settimana al “Challenge” svoltosi sempre a Torquay.

La partita di questa mattina non ha fatto altro che confermare quanto di buono i due atleti azzurri hanno fatto vedere da quando sono nuovamente tornati a far coppia. Dopo aver superato la fase a gironi in testa alla Pool D (3 vittorie su 3 partite) infatti, Carambula/Ranghieri hanno prima superato i norvegesi Berntsen/Mol H. nei quarti di finale, per poi dover cedere ai padroni di casa Hodges/Schubert nella gara valevole l’accesso in finale. Nonostante la sconfitta contro gli australiani, la coppia azzurra si è prontamente ritrovata nella finale per il 3/4° posto di questa mattina contro gli statunitensi Lotman/Evans, superati 2-0 (21-15, 21-16). Partita vinta con spirito di squadra, qualità e mentalità.