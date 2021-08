Beach Volley, Daniele Lupo e Paolo Nicolai alla prova del nove

Gli azzurri del beach volley, Daniele Lupo e Paolo Nicolai, gli unici rimasti in gara a Tokyo, scenderanno in campo mercoledì 4 agosto (ore 15 italiane, ore 22 giapponesi) per affrontare la coppia del Qatar Cherif-Ahmed.

La vincente di questo quarto finale incontrerà in semifinale i vincenti tra Thole-Wickler (Ger) e Krasilnikov-Stoyanovskiy (Rus). Negli altri due quarti di finale si affronteranno Leshukov-Semenov (Roc) – Mol-Sorum (Nor) e Plavins-Tocs (Lat) – Alison-Alvaro Filho (Bra).

I quarti di finale – 4 agosto

#47 Leshukov-Semenov (Roc) – Mol-Sorum (Nor) (ore 9 giapponesi, 2 italiane)

#48 Plavins-Tocs (Lat) – Alison-Alvaro Filho (Bra) (ore 10 giapponesi, 3 italiane)

#50 Thole-Wickler (Ger) – Krasilnikov-Stoyanovskiy (Rus) (ore 21 giapponesi, 14 italiane)

#49 Cherif-Ahmed (Qat) – Nicolai-Lupo (ore 22 giapponesi, 15 italiane)

Semifinali – 5 agosto

Vincente #47 vs. Vincente #48

Vincente #49 vs. Vincente #50

