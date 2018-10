Belen tra nuovo fidanzato e incidente piccante in tv

C’è sempre Belen al centro del gossip. Infiamma il toto fidanzato sulla show girl che ha messo definitivamente alle spalle la storia d’amore con il pilota MotoGP Andrea Iannone. Ogni foto, ogni uscita, ogni cena al fianco di un uomo diverso sono lo spunto per un nuovo scoop, finto o concreto.

Per ora sono due i nomi caldi nel cuore di Belen. Novella2000 l’ha fotografata, di notte per le strade di Milano, assieme a Gabriele Giuffrida, procuratore sportivo, già ex di altre due show girl, Cristina Buccino e Michela Coppa. L’altro nome buono ma in leggero calo di quotazione è Mirco Levati, esperto di comunicazione, spesso fotografato al fianco di Belen ma, come hanno puntualizzato gli stessi protagonisti, solo per amicizia di lui con il fratello Jeremias Rodriguez. In ribasso anche le quotazioni di Giuseppe Di Cecca, stylist di Belen da alcuni anni.

In attesa di sviluppi amorosi Belen continua a dare spettacolo durante il programma Tu sì que Vales in onda in prima serata, sabato, su Canale 5. Proprio ieri la presentatrice argentina è stata vittima dell’ennesimo incidente hot televisivo. Il ballerino professionista Gabriele Goffredo l’ha presa e ha cominciato a ballare con lei sulle note di “Dirty dancing” e quando l’ha fatta roteare il vestito corto di Belen ha lasciato intravedere l’intimo mentre la show girl cercava di coprire con le mani la scollatura. “Sei matto, mi hai girato con troppa violenza. Poi mi sei stato troppo vicino” ha affermato Belen apparsa un po’ imbarazzata ma anche compiaciuta.

Nonostante si tratti di un programma registrato la scena in questione non è stata tagliata, anzi i social ufficiali di Tu sì que vales hanno postato il video con tanto di commento ironico: “Belen tienile strette!”

SPORTEVAI | 14-10-2018 11:27