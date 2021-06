Ben Hermans vince il Giro dell'Appennino

Il belga Ben Hermans (Israel) ha vinto l’82a edizione del Giro dell’Appennino, che quest’anno ha avuto un cambiamento di percorso: al posto del Passo della Bocchetta, chiuso per una frana, è stata inserita la salita del Santuario di Nostra Signora della Guardia, e proprio nella discesa successiva Hermans, dopo essere transitato per primo in cima, ha incrementato il vantaggio arrivando al traguardo di Genova (la partenza è stata da Pasturana) con mezzo minuto di vantaggio sugli italiani Valerio Conti (UAE), Enrico Battaglin (Bardiani) e Simone Velasco (Gazprom), secondo, terzo e quarto, a seguire tutto il gruppo dei migliori, tra i quali il 50enne Davide Rebellin, dodicesimo. Particolarità curiosa; Hermans ha tagliato il traguardo a piedi.

OMNISPORT | 24-06-2021 19:31