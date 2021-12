Berdych: “Djokovic avrà più difficoltà il prossimo anno”

29-12-2021 17:35

È interessante il giudizio espresso da Tomas Berdych sui traguardi e sul tipo di risultati che potrà raggiungere Novak Djokovic nel 2022.

Secondo il ceco infatti, per il numero uno del mondo la prossima sarà una stagione che presenterà diversi ostacoli in più da superare e, per questo motivo, difficilmente saprà regalargli le stesse gioie

“Avrà sicuramente più difficoltà il prossimo anno. Non sto dicendo che non abbia possibilità di vincere uno Slam, tutt’altro, ma penso che dovrà evitare il più possibile di disputare partite al quinto set. Sono due settimane, sette partite e devi essere sempre in piena salute” ha affermato sicuro Berdych a Sky Sports.

“Quest’anno ha senza dubbio dominato, ma penso che ora stia diventando un po’ più fragile. La prossima stagione sarà molto interessante perché ora possiamo aspettarci risultati più imprevedibili rispetto al passato. Federer, Nadal e Djokovic sono nel circuito da molto tempo, questo dimostra che hanno fatto parte di una generazione straordinaria” ha continuato il classe 1985.

“Chi mi piace oggi? Stefanos Tsitsipas ha un tipo di tennis molto aggressivo ed è anche molto creativo in campo. Purtroppo per lui la seconda parte di stagione è stata un po’ troppo piatta”.

