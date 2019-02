Bianchi: “Anch’io tolsi la fascia al mio capitano”

Cambiare capitano non è un dramma, sta a Mauro Icardi risolvere la crisi in casa Inter. La pensa così Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli, Roma e anche dei nerazzurri, che alla Gazzetta dello Sport ha raccontato di quando, da tecnico dei giallorossi, tolse la fascia di capitano a Giuseppe Giannini per affidarla a Rudi Voeller. Una scelta che, racconta Bianchi, fu assorbita tutto sommato con serenità dal gruppo e che alla fine aiutò a migliorare l’ambiente di casa Roma. “Mi presi la responsabilità – ha detto Bianchi alla Gazzetta – c’erano delle cose non mi quadravano. Andai davanti alla squadra, comunicai a tutti la mia decisione, Voeller aveva un’ottima leadership”.

NESSUN DRAMMA. Secondo Bianchi una svolta del genere all’interno dello spogliatoio deve essere accolta con serenità da tutti, per il bene della squadra. “Come si sente un giocatore dopo aver subito una decisione così? Ma non è mica un dramma, i problemi veri sono altri, ad esempio un infortunio grave. Qui di grave c’è solo la reazione di Icardi, che ha rifiutato una convocazione”.

“ICARDI SI IMPEGNI”. Per Bianchi, ad ogni modo, l’argentino ha ancora la possibilità di rimediare e mettere fine alla crisi in casa nerazzurra. Tutto dipende da lui. “Se Icardi è intelligente – conclude Bianchi – entra nello spogliatoio, fa chiarezza con i compagni, chiede scusa per la convocazione rifiutata e torna in gruppo. Se la società ha individuato altri per il ruolo di capitano, lui dovrebbe impegnarsi ancora di più per dimostrare quanto è forte e mettere a tacere tutti”. Rispondere in allenamento e sul campo, insomma, per dimostrare che, fascia o no, è ancora un elemento fondamentale per l’Inter.

SPORTEVAI | 20-02-2019 10:01