Biathlon, Boe ancora una volta a braccia alzate

21-01-2023 16:57

L’inseguimento di Anterselva regala a Johannes Boe la vittoria di fila numero sei in Coppa del Mondo: è un record.

Non solo, la 14a vittoria stagionale (11 individuali e 3 a staffetta) porta il bottino del norvegese, tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi, a 100: sono 219 le lunghezze di vantaggio su Laegreid e 551 quelle sull’altro connazionale Christiansen, mentre quelli nella classifica di specialità sono invece 55 (sempre su Laegreid), con Fillon Maillet terzo a -200.

Boe domina per tutta la durata della gara e chiude in 31’24”4 (20/20 al tiro): è la sua doppietta numero 14 sprint-pursuit, il connazionale Sturla Holm Lægreid è distaccato di 40”2, mentre lo svedese Martin Ponsiluoma, secondo ieri, sale sul podio a 1’02”; completano la top-10 il tedesco Rees, i norvegesi Dale e Christiansen, l’elvetico Hartweg, Sebastian Stalder, l’austriaco Eder e il tedesco Doll. Il primo degli italiani è Tommaso Giacomel, settimo ieri: il classe 2000 paga due errori all’ultimo poligono in piedi e chiude dodicesimo a 2’37”, discreta invece la rimonta di Didier Bonaz, 29^.