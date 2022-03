Biathlon: dopo le sprint, oggi le penultime mass start della stagione

12-03-2022 10:00

Si aprirà con le mass start maschili e femminili il weekend di gare in quel di Otepaeae, località estone sede della penultima tappa stagionale di Coppa del Mondo.

Archiviate le sprint di giovedì e venerdì che hanno visto piazzarsi al 16°, 17° e 25° posto tra gli uomini Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Tommaso Giacomel e al 21° Dorothea Wierer tra le donne, oggi saranno 4 gli azzurri che proveranno a far saltare il banco e non solo.

L’Italia infatti scenderà in pista nelle prove odierne anche con l’obiettivo di conquistare ulteriori punti nella classifica per nazioni, graduatoria che, chiudendo al 5° posto a fine anno, potrebbe consentire alla nostra rappresentativa di avere un pettorale in più nella prossima Coppa del Mondo.

Con questa duplice missione dunque gli atleti italiani cercheranno di ottenere il massimo nelle mass start in programma alle 13 (gara maschile) e alle 15.5 (gara femminile).

