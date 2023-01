Biathlon, inizia il week-end sulle nevi italiane

18-01-2023 18:59

La Coppa del Monza di biathlon entra nel vivo, almeno per quanto concerne l’Italia: domani le Azzurre proveranno a emulare i risultati conquistati nelle ultime gare di Anterselva: in Alto Adige sono in programma una sprint domani, l’inseguimento sabato e la staffetta domenica.

Le punte di diamante Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer hanno rilasciato ai microfoni FISI le dichiarazioni della vigilia: “La tappa in Italia è molto importante, a livello personale io ci arrivo sulla scia dei numerosi podi stagionale, tra gare individuali e di squadra; ho ritrovato i giusti stimoli dopo l’ultimo biennio e qualche errore, sono ripartita da capo. Ho svolto una buona preparazione e la tenuta in gara mentale è migliorata; sarà importante partire bene nella sprint in vista della pursuit” spiega la vincitrice a Ruhpolding, che segue la leader della generale Julia Simon; “Dovrò cercare di concentrarmi al poligono, che è la parte più decisiva. Riesco ancora a salire sul podio e ho ancora passione per questo sport; mi diverte allenarmi con il gruppo, mi trovo bene con la squadra. Riuscire a salire sul podio ripaga delle fatiche: è da ottobre che sono lontana da casa: devo rimanere concentrata” confida emozionata la veterana di Brunico.