Biathlon, Italia verso il quarto raduno stagionale

07-09-2022 17:05

Dopo quelli già svolti a Bessan in Francia, a Obertilliach in Austria e a Passo Lavazè, l’Italia del biathlon è pronta a svolgere il quarto raduno in vista della stagione invernale in Val Martello.

In programma da giovedì 8 a domenica 11 settembre, l’appuntamento vedrà coinvolti complessivamente 20 elementi.

A livello femminile saranno presenti Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Hannah Haucenthaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Eleonora Fauner, Irene Lardschneider, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi e Linda Zingerle.

Per quanto riguarda gli uomini invece a guidare il gruppo sarà Lukas Hofer che sarà affiancato da Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Cedric Christille, Daniele Fauner, Michele Molinari, Iacopo Leonesio, David Zingerle e Daniele Cappellari.