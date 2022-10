Boban: "Milan, in Europa bisogna pensare in grande"

24-10-2022 10:16

Zvonimir Boban, ex campione del Milan ora capo del calcio dell’Uefa, è intervenuto in diretta nel corso di “Radio Anch’io lo Sport” su RaiRadio1 parlando di Milan, di calcio in generale e della corsa scudetto.

Secondo l’ex campione rossonero, il Milan ha tutte le carte in regola per poter battere la Dinamo Zagabria nel prossimo turno di Champions. Sempre a proposito di Champions, Boban vuole dare un consiglio all’attuale società rossonera. “La qualità è dalla parte del Milan anche se i croati venderanno cara la pelle. Non sarà semplice, come non lo sarà per me visto che sono le due squadre della mia vita. Andrò allo stadio. Il Milan ha già impostato tante cose, ci sono ancora dei ruoli da rinforza ma dipenderà anche dalle ambizioni societarie. Dipende da quanto vuoi investire per tornare al top. Alcune cose non sono da Champions, bisogna pensare in grande altrimenti è difficile tornare al top”.

Cosa manca al calcio italiano per tornare al top in Europa?

“Sappiamo quanto conta la storia delle infrastrutture e quanto per anni si è lavorato male nei vivai. Dopo Pirlo l’Italia non ha più avuto un grandissimo talento. Per cambiare ci vogliono 10/15 anni, per tornare a essere al top. Questi anni dovranno passare lavorando tanto e bene e cercando di costruire gli stadi, che è un problema imprescindibile”.

Chi può voncere lo scudetto? Napoli, Milan e anche Inter: queste le parole del croato. “Questo Napoli sembra veramente maturo, vivono un’atmosfera straordinaria e si vede che è una squadra più convinta nei propri mezzi. Gioca un calcio straordinario, giocano in modo molto equilibrato. Per quello che riguarda il gioco loro sembrano pronti per arrivare in fondo. Il Milan ha grandisismo carattere anche se non gioca bene come il Napoli. Nello scontro diretto però hanno giocato meglio i rossoneri. Io dico che anche l’Inter potrebbe rientrare e se Lukaku torna come quello di due anni fa, può succedere di tutto”.