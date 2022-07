Bologna, cessione record: Hickey al Brentford

03-07-2022 14:26

In casa Bologna è arrivata la prima grande cessione. Aaron Hickey è infatti un nuovo giocatore del Brentford con il club, che resterà in Premier League anche nella prossima stagione, che per il difensore scozzese ha deciso di sborsare una cifra attorno ai 22 milioni di euro.

Una cessione da record per il Bologna, che nel frattempo ha preso il greco Charalampos Lykogiannis dal Cagliari. Hickey poteva finire all’Arsenal, ma il Brentford ha offerto di più e ora il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori può far decollare il mercato dei rossoblù.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE