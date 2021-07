Borussia Dortmund, ufficiale la firma di Malen fino al 2026

Donyell Malen è ufficialmente un nuovo calciatore del Borussia Dortmund. L’attaccante olandese ha ottenuto il via libera da parte della sua ex squadra, il PSV, per potersi allenare agli ordini di Marco Rose nonostante l’ufficialità del suo trasferimento in Bundesliga non fosse ancora arrivata.

Nel pomeriggio di martedì, però, è arrivato il tanto atteso comunicato che sancisce in maniera formale il suo approdo in giallonero.

E così l’attaccante olandese può definitivamente archiviare la propria esperienza in patria con la maglia del PSV Eindhoven dove si è formato calcisticamente operando il balzo in prima squadra nel gennaio del 2018. Con la casacca biancorossa Malen ha realizzato 55 goal in 116 presenze.

Numeri che gli hanno permesso di prendere parte anche alla spedizione ‘Orange’ ad Euro 2020 nonostante l’avventura si sia chiusa prematuramente agli ottavi di finale. Per le prossime cinque stagioni sarà chiamato a fare le fortune del BVB.

OMNISPORT | 27-07-2021 19:11