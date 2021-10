Boxe, Fury: "Sono il più grande, batterei chiunque nella storia"

Dopo aver messo KO Wilder, Tyson Fury ha mantenuto la cintura WBC dei pesi massimi mettendo fine alla rivalità con l’americano. Il pugile inglese rimane imbattuto con 31 match vinti (22 per KO) e uno pareggiato. Resta così aperto l’inseguimento a Rocky Marciano, per diventare il secondo peso massimo della storia a non perdere nemmeno un incontro.

Al termine del match vinto con Wilder, Fury l’abbiamo lasciato così: “E’ stata una delle vittorie più grandi della mia vita. Io sono il migliore, ma Wilder è il secondo più forte del mondo. Lo so perché l’ho battuto tre volte. Chi è venuto a vedere una grande boxe è stato accontentato. Sicuramente vi ricorderete del 10 ottobre 2021. Ringrazio il mio allenatore, senza di lui non sarei arrivato sin qui – ha detto al termine dell’incontro – Mi ha fatto credere in me stesso e io ho seguito il suo percorso. Sono il re e sono ancora qui”.

A Las Vegas, Fury ha festeggiato a suon di Vodka e musica (presente il dj Steve Aoki) la sua vittoria. Non solo, Gypsy King si è proclamato “il più grande peso massimo della mia epoca”, affermando: “Credo di poter battere chiunque nella storia”. Il dibattito è aperto, nel frattempo Fury continua a festeggiare e…Vincere.

OMNISPORT | 11-10-2021 22:59