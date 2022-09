Boxe, Joshua accetta l'offerta di Fury per l'incontro: la conferma da Eddie Hearn

07-09-2022 18:56

Il manager di Anthony Joshua, Eddie Hearn, ha dichiarato che il suo pugile ha accettato la proposta di un incontro con Tyson Fury.

“The Gipsy King” ha reso pubblica la sua proposta a Joshua per organizzare una “Battle of Britain” con in palio la cintura WBC dei pesi massimi entro la fine del 2022.

Fury e Joshua avevano un accordo per combattere in Arabia Saudita nell’agosto del 2021, ma i piani sono andati in fumo dopo che un giudice ha ordinato di concedere a Deontay Wilder la rivincita con Fury.

Ma ora l’incontro sembra destinato a svolgersi nel Regno Unito, dopo che Hearn ha confermato che l’offerta di Fury è stata accettata.

“Abbiamo offerto a Tyson Fury l’incontro quando non era campione, a 60-40, e lui ha rifiutato; ha chiesto 50-50”, ha detto a IFL TV.

“Ho parlato con AJ [questa volta] e mi ha detto: ‘Guarda, non credo che sia vero, ma sì, accetterò l’incontro. Vediamo qual è l’offerta’.

“Sono tornati ieri e io e George [Warren] avevamo concordato che non ne avremmo parlato, ma ovviamente Fury è uscito allo scoperto e ha fatto sapere al mondo l’offerta. 60/40 era l’offerta, come ha detto Tyson. Vogliono una clausola di rivincita e hanno chiesto una data all’inizio di novembre [per l’incontro iniziale]. Non so se si trattava di un tentativo di riavvicinamento o altro, ma stamattina siamo tornati indietro e abbiamo detto: “Pensiamo, in particolare penso, che meriti più del 40%, ma lui è contento. E non sono io a prendere le decisioni, ma lui”.

Sono tornato stamattina e ho detto: “Accettiamo il 60-40, ma vogliamo che sia inserito anche in una rivincita, come è giusto che sia. [Fury è] il campione qui, volete la più grande divisione, che penso sia giusta – e vogliamo fare l’incontro a dicembre'”.

Oggi Fury ha dichiarato che il suo team si è assicurato date provvisorie per Wembley e Cardiff, con Hearn che ha suggerito il 17 dicembre come una buona opzione per l’incontro.

Hearn ha aggiunto: “È interessante notare che hanno prenotato una data per il 17 dicembre al Millenium Stadium, quindi è perfetto. È perfetto per noi”.