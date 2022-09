Boxe, Usyk: "Posso disputare ancora tre incontri, uno con Fury"

23-09-2022 12:44

Oleksandr Usyk intende disputare “al massimo altri tre incontri” prima di ritirarsi, compreso un incontro di unificazione dei pesi massimi con Tyson Fury.

Il 35enne detiene le cinture WBA Super, IBF, WBO, IBO e The Ring dei pesi massimi dopo aver sconfitto Anthony Joshua per la seconda volta nella rivincita del mese scorso.

La vittoria di Usyk su Joshua in Arabia Saudita avrebbe dovuto spianare la strada a un incontro di unificazione con Fury per tutte le cinture della divisione dei pesi massimi. Tuttavia, poiché Usyk ha escluso un suo ritorno sul ring quest’anno, Fury è ora in trattative avanzate con Joshua per una “Battle of Britain” a dicembre.

Usyk spera di poter affrontare Fury più avanti, e anche il campione dei pesi supermedi Canelo Alvarez è nella sua lista di obiettivi prima di concludere la sua carriera sul suolo patrio a Kiev.

“Posso disputare al massimo altri tre incontri”, ha dichiarato Usyk in un’intervista pubblicata sulla sua pagina YouTube. “È la cosa più realistica per essere al top della forma. Con Fury, Canelo e un incontro di addio all’Olympiyskiy. Con Canelo ha detto di volermi combattere. Sarebbe un incontro strampalato solo per guadagnare soldi. Devo solo battere Fury e poi per me sarà il momento di ritirarmi. L’unificazione di tutte le cinture è molto più importante di un incontro o di un’altra difesa. Voglio battere Fury e non voglio lavorare così tanto solo per un’altra difesa. Posso ottenere molto di più”.

Canelo è l’indiscusso campione dei pesi medi dopo aver vinto l’ultimo incontro della sua trilogia con Gennady Golovkin a Las Vegas lo scorso fine settimana.

La differenza di peso tra Usyk e Canelo rende difficile organizzare un incontro, ma quest’ultimo ha confermato il mese scorso di essere interessato ad affrontare l’ucraino.

“È difficile, ma non mi interessa”, ha detto. “Mi piace questo tipo di sfida. Non mi interessa. Sarà difficile, lo so, ma io amo la boxe. Mi piace trovarmi in questo tipo di situazione”.