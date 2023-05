Brasile, che botta e risposta tra Romario e Bebeto: "Un traditore"

I due ex compagni di nazionale e amici hanno rotto a causa della politica.

10-05-2023 22:28

Romario e Bebeto, storia di un’amicizia finita: la ‘colpa’ è della politica. Il miglior giocatore del Mondiale del 1994 è stato eletto nuovamente senatore mentre l’ex compagno di nazionale ha scelto la fazione opposta, ma non è riuscito a diventare senatore federale.

Nel podcast di Garotinho, Romario ha attaccato duramente Bebeto: “Lui è un traditore. Mi ha tradito in politica, è saltato da un ramo all’altro. Ci sono alcune cose nella vita che valgono per sempre, dentro e fuori dal campo e dalla politica. Quando un amico, un ragazzo con cui ti piace stare, con cui hai vissuto e hai un rapporto di amicizia di tradisce è triste”.

Dura la risposta di Bebeto: “Chi è lui per chiamarmi traditore? Romario sta invecchiando e penso che stia diventando sclerotico, dice un sacco di sciocchezze. Ho avuto una carriera onesta nel calcio e nella politica, non sono mai stato coinvolto in polemiche. Non posso dire lo stesso di lui, è egoista, ha sempre pensato solo a se stesso”.