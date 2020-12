GF Vip: Briatore chiarisce sulla Gregoraci e il contratto

Fino a che livello di narrazione vi sia stata la sua presenza, quale attore, in questa edizione del Grande Fratello rimane da comprendere. Ciò che risulta innegabile, è la prepotente presenza di Flavio Briatore, imprenditore ed ex manager di Formula Uno nonché ex marito di Elisabetta Gregoraci, nel quadro di quanto avvenuto tra le mura della casa di Cinecittà e quel che ne è venuto. Una moltiplicazione di avvenimenti, a corollario della presenza della conduttrice televisiva nel cast e che costringeranno Elisabetta ad affrontare una serie di conseguenze inevitabili e di cui si è già molto, troppo discusso nel corso di questi mesi.

GF Vip: il ruolo di Briatore e l’attenzione sulla Gregoraci

Briatore è e rimane il protagonista di una edizione, quella condotta da Alfonso Signorini con il duo Antonella Elia e Pupo, in cui la relazione e il rapporto con la Gregoraci si è rivelato imponente, importante e fondamentale. Forse anche oltre le aspettative degli autori e della produzione, che ne ha giovato e goduto.

E così l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci, così osteggiata e dibattuta anche in studio da un presentatore in una veste inconsueta, ha aperto un GF Vip parallelo e al di fuori del canovaccio canonico tessuto tra le le mure di Cinecittà. Una decisione che ha sollevato l’imprenditore e che, intervistato da Libero quotidiano, ha affermato di avere apprezzato il gesto della ex moglie di lasciare la casa, nonostante l’ondata di affetto che il pubblico le ha riservato.

Il sollievo di Briatore

Sulla seconda proposta di nozze, l’amore irrisolto e la questione del contratto post separazione, Briatore ha deciso di ribadire quanto già asserito dalla Gregoraci durante il GF Vip: “Ora tra me e lei c’è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è”.

Briatore: le sue parole sul contratto post separazione

“Non esiste alcun contratto. Su me ed Elisabetta sono state scritte e dette tante ca**ate e cattiverie”, ha ribadito Briatore specificando che non esisterebbe alcun vincolo contrattuale con la ex moglie. “Credo di essere stato uno dei concorrenti del Grande Fratello“, il suo laconico commento sull’ondata di gossip che lo ha travolto nonostante la lettera e quanto affermato direttamente a Signorini, come riferito nel corso delle puntate. “Si è parlato più di me che di chi era in gara. Almeno loro sono stati pagati. Manderò una fattura per farmi pagare anch’io”. Una chiosa che sa di provvisorio, per quel che ne verrà da questa partecipazione al reality della conduttrice e il moltiplicarsi degli attori, in questa vicenda.

VIRGILIO SPORT | 23-12-2020 12:52