GF Vip: Briatore rientrato da Dubai, la Gregoraci pronta a uscire

Ci sono giorni più complicati di altri. Forse domenica è stato uno di quelli, per Flavio Briatore costretto ad arginare quanto scava cadendo su di lui e, di conseguenza, su Elisabetta Gregoraci e soprattutto su Nathan Falco. E senza ricorrere al filtro di uffici stampa, portavoce o comunicati attraverso canali ufficiali o ufficiosi, Briatore ha deciso di cercare di allontanare alcune ombre con un post su Instagram.

Briatore replica su Instagram e difende la sua famiglia

“Il GOSSIP non dorme mai.

Sono andato a Dubai per lavoro, per l’apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l’altro sta gia’ riscuotendo un successo straordinario.

Ho portato mio figlio Falco con me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire.

Il motivo di questa mia decisione e’ stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio.

Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi”.

L’imprenditore ed ex manager di Formula Uno, legato storicamente alla famiglia Benetton, ha replicato senza esplicitare a quanti avevano attribuito il suo viaggio di lavoro a Dubai con il figlio di dieci anni, alla volontà di proteggere Falco da qualsiasi allusione a quanto stesse accadendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip o attorno a sua madre, Elisabetta Gregoraci. Indiscrezione che sarebbe trapelata nel corso di una diretta facebook.

La questione fuori per Elisabetta Gregoraci

Una questione delicata, molto se si considera l’età del bambino e di quanto sia complicata una effettiva ricostruzione dei fatti e di quanto Nathan Falco vada tutelato da certi contenuti. Un tema su cui anche la stessa Gregoraci si è soffermata all’interno della casa, pur conoscendo questo avvenimento. “Non so che cosa gli ha fatto vedere il padre”, aveva confidato a Pierpaolo Pretelli ribadendo il suo amore per Nathan e come abbia anteposto lui a qualsiasi impegno, anche professionale.

“Io ho un bambino che non vedo da 75 giorni – aveva spiegato -. E mio figlio è il podio, deve venire prima di tutto, più di ogni cosa. Deve essere così. I figli vanno seguiti. Per quanto ti possano dire che stanno bene, hanno bisogno della loro mamma”. Per la Gregoraci sembra inevitabile l’uscita, consapevole dopo l’annuncio di Alfonso Signorini che aver perso 75 giorni della vita di suo figlio è già molto e che, in vista del Natale, a suo avviso ricongiungersi alla sua famiglia sarebbe la scelta opportuna.

Una volta fuori la Gregoraci, apparsa molto vulnerabile più di quanto potesse essere preventivato, dovrà misurarsi anche con questo. Con le indiscrezione, le accuse degli ex, la questione del contratto post separazione, la seconda proposta di nozze e gli ingranaggi televisivi che non si freneranno. Qualunque decisione verrà assunta, sia da Elisabetta sia dal suo entourage.

