GF Vip: Briatore netto, la Gregoraci vittima di un gioco perverso

All’interno delle mure della casa artificiale del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci sta cedendo – giorno dopo giorno – inghiottita dai meccanismi di questa sovrastruttura, di questa realtà di secondo livello in cui ha esposto sia la sua storia, sia Flavio Briatore, suo ex marito, al giudizio pubblico. Cosa invisa all’ex manager di F1, stando alle ultime di Chi.

La difficile relazione post separazione di Briatore e Elisabetta Gregoraci

Dopo la presunta querelle legata all’attrazione con Pierpaolo Pretelli, Elisabetta ha progressivamente ceduto e spesso incurante delle telecamere ha svelato dettagli privati della sua storia e del suo matrimonio con l’ex manager della Formula 1, fino a raccontare particolari legati alle condizioni di salute di Michael Schumacher e al suo privato, matrimonio e separazione compresi.

L’ultima rivelazione, che ha suscitato così tanto clamore e interesse, riguarda il lockdown trascorso con Briatore e il figlio Nathan Falco in cui la loro intesa sarebbe rinata fino a sfociare in una seconda proposta di nozze, da parte dell’ex alla Gregoraci.

Flavio Briatore indirettamente, però, avrebbe smentito quanto raccontato dalla sua ex moglie. “Una fake news”, avrebbe liquidato al magazine Chi la questione l’imprenditore a volte assai crudo in merito alla situazione sentimentale che lo ha investito, dopo la polmonite e al ricovero al San Raffele per Covid.

Elisabetta Gregoraci e la rivelazione sulla seconda proposta di Briatore

La showgirl e conduttrice aveva esternato in un momento di confidenza la cosa: “Abbiamo passato il lockdown insieme, è stato come ai vecchi tempi. Lui non andava in giro, io stavo lì con lui e un giorno mi ha guardata e mi ha detto ‘guarda Eli, noi siamo comunque una famiglia, ti amo ancora, dovremmo risposarci’. Non ho risposto, in realtà. Per me è una persona troppo importante, ancora oggi è quasi come se non ci fossimo separati, nel senso che fino a quando né io, né lui ci facciamo un’altra famiglia, siamo anomali come persone separate, perché passiamo veramente tanto tempo insieme”, aveva aggiunto.

La netta smentita di Briatore cambia la situazione

Ma Briatore non avrebbe gradito questa sua esternazione. Nessuna lettera, come avvenuto in precedenza, ma una smentita: “Nella Casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato di lei e avrebbe chiesto di risposarla. Raggiunto da Chi nel Principato di Monaco , dove vive con il figlio Nathan Falco, Briatore ha dato una risposta secca: quella della Gregoraci è una…fake news”, ha riportato il magazine.

Un capitolo nuovo, in una altalena di dichiarazioni e smentite che inducono solo e solamente a ritenere insoluto il rapporto tra i due. A prescindere dal contratto post separazione di cui tanto si continua a vociferare.

VIRGILIO SPORT | 18-11-2020 15:16