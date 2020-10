GF Vip: lettera di Briatore all'ex moglie, la Gregoraci lo gela

Nella narrazione del conflitto -neanche così pacato – tra Flavio Bratore e Elisabetta Gregoraci, è arrivato il momento che spesso e volentieri gli autori del Grande Fratello Vip riservano a quanti affrontano una complessità relazionale. La lettera è l’apoteosi di un dialogo che si sviluppa sulle corde del non detto, del non verbale quasi e che anche in questa specifica esperienza si sviluppa così.

La lettera di Flavio Briatore alla Gregoraci

Durante la prima serata del Grande Fratello Vip, è arrivato questo momento molto toccante al tempo stesso atteso. Elisabetta Gregoraci sta vivendo una simpatia particolare con Pierpaolo Petrelli e ciò ha suscitato anche la reazione, non molto diplomatica, di Flavio Briatore il quale ha deciso di esplicitare il proprio malessere attraverso un’intervista a Il Fatto Quotidiano non smentita, ma corretta anche attraverso questa lettera.

Dopo le repliche a distanza tra la Gregoraci e l’ex marito manager con un passato in F1, dichiarazioni e poi ancora rivelazioni (compreso un ex fidanzato di Elisabetta con il quale la showgirl avrebbe avuto una storia ‘a matrimonio ancora in corso’), Briatore ha scelto di rompere il silenzio con una lettera.

“Cara Elisabetta, inizio col dire che fin dal principio ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello. Alcune tue affermazioni mi hanno inevitabilmente fatto molto male ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto… Facciamo vivere i momenti felici che abbiamo vissuto. E sappi che l’intervista che ho rilasciato (a Il Fatto Quotidiano, ndr) non era solo quei tre punti che ti hanno letto lì, c’erano anche belle parole per te. Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo, Nathan Falco, che ti guarda da casa. Ti auguro di essere felice, ti voglio bene, continuerò a volertene”.

Un affetto saldo che anche la showgirl ha desiderato manifestare e ribadire, ma si è rivelata altrettanto ferma nel celarsi dietro alla correttezza delle proprie scelte.

La reazione di Elisabetta Gregoraci alla lettera di Briatore

“Non me l’aspettavo, mando un grande bacio a lui e soprattutto a mio figlio Nathan Falco. Però dico solo una cosa, è lui che tira fuori certi argomenti e facendo questo costringe poi me a difendermi”.

Una posizione che vuole confermare la frenata nei riguardi di Pierpaolo all’interno della casa e il sentimento di trasporto e affetto per Nathan Falco e che ha indotto la Gregoraci ad assumere un profilo più cauto. D’altronde, durante gli anni del matrimonio con Briatore, si sono rivelati davvero esigui i pettegolezzi che li hanno toccati pur essendo entrambi protagonisti dello showbiz italiano.

“C’è sempre il pensiero di quello che c’è fuori, in primis mio figlio. Questa cosa mi frena, ovviamente. Sono una donna ormai, non una ragazzina”, ha detto la Gregoraci a proposito della sua ‘frenata’ nei confronti di Pierpaolo.

VIRGILIO SPORT | 06-10-2020 11:50