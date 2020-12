GF Vip: la Gregoraci in un vortice che non risparmia Briatore

Elisabetta Gregoraci attende la sua rinascita televisiva, calandosi appieno nel post Grande Fratello Vip. Ne era consapevole che qualcosa sarebbe cambiato, ma fino a che punto non è dato saperlo poiché i risvolti della vicenda dipendono da Flavio Briatore, il suo ex marito, oltre alla narrazione scelta dagli autori.

Elisabetta Gregoraci fuori dalla casa del Grande Fratello Vip

Così il fuori, per la Gregoraci, ha assunto forme insospettabili: la chiave difettosa o sostituita al rientro nella sua dimora, l’incontro fatato e schermato con Pierpaolo Pretelli, il suo rapporto con Giulia Salemi e la nuova Eli che è fuori. La nuova Eli che ha ritrovato suo figlio Nathan Falco, ma che dovrà affrontare il resto di quel passato che torna e che non è solo Briatore.

“Volete lo scoop? Sono fuori da casa mia, non funziona la chiave, sono rimasta fuori ragazzi. Sono rimasta fuori, non si apre la porta di casa mia, voglio morì. No ragazzi cosa devo fare? Vi giuro non si apre – ha detto la conduttrice televisiva su Instagram -. Sono bloccata, no, non è Briatore che ha cambiato la serratura. Vi pare che alle 2 e mezza di notte rimango bloccata? Qualcuno che venga ad aiutarmi. Ho fatto questa diretta per voi, ma adesso ho un altro problema io, sono rimasta chiusa fuori. Fra, Enock venite ad aiutarmi? Dite di tirare avanti e indietro? Provo ma non sta funzionando, non si apre”.

La decisione di Flavio Briatore durante il GF Vip

L’ex manager di Formula 1 e imprenditore, oggi alla guida di numerose attività nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento, si è esposto, ma non troppo, sulla questione GF Vip cercando di tutelare la propria immagine e le proprie attività, riuscendoci non sempre e con una certa difficoltà in particolare dopo la decisione di portare con sé il figlio in un viaggio di lavoro a Dubai.

Così è stato protagonista di gossip, indiscrezioni, presunte revisioni di un accordo di separazione (consesuale, come precisato da Elisabetta), una querelle con il Corriere della Sera, seccamente smentita su Instagram e dal suo ufficio stampa e che rappresenta l’ultimo capitolo di mesi sempre sotto stretta osservazione da parte dei media. Implicazioni previste da Briatore alla vigilia dell’ingresso dalla porta rossa della sua ex moglie (a cui ha chiesto di risposarlo, secondo quanto affermato dalla stessa Gregoraci nel corso della sua partecipazione al reality).

Briatore-Gregoraci: l’attenzione del gossip su di loro

Non è una fase semplice, quella che trascina con sé e sugli altri attori di questa storia la Gregoraci, con il suo ritorno sulle scene. E per quanto Briatore abbia cercato di spostare l’attenzione sulle sue attività imprenditoriali e le relative iniziative legate al suo nome e al Billionaire (quella a sostegno della Sardegna, ad esempio), l’attrazione del pubblico verso la sua vicenda sentimentale è fatale, incontenibile.

Dovrà gestire molto, forse troppo considerando le implicazioni ovvero gli obblighi televisivi che derivano dall’aver preso parte a questa tormentata e complicata edizione 2020 del GF Vip, negli ultimi giorni segnata dalla piega obbrobriosa presa (con inevitabile espulsione di Filippo Nardi) e che ha colpito Maria Teresa Ruta e di rimando sua figlia Guenda Goria, la quale ha più volte sostenuto all’interno della casa di Cinecittà un ruolo scomodo ma giusto, in difesa delle donne e del loro diritto di scelta.

VIRGILIO SPORT | 21-12-2020 15:07