GF Vip: Elisabetta Gregoraci alla resa dei conti con Briatore

Ora che Elisabetta Gregoraci ha misurato l’affetto e la mancanza nell’abbraccio di suo figlio Nathan Falco, ancora contenuta nella bolla che poi è quel secondo livello di realtà anche noto come Grande Fratello Vip, la narrazione costruita attorno e con lei la sta progressivamente sommergendo. Ne era consapevole, fin da principio, che quanto sarebbe avvenuto sotto i riflettori e ripreso dalle telecamere avrebbe alimentato le distanze tra lei e l’ex marito, Flavio Briatore, oggi attento a una comunicazione decisamente distante da quanto lo ha interessato prima dell’ingresso di Eli nella casa.

Agli albori della freddezza tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci

Era l’estate 2020 quando le polemiche sulla disinvoltura di certi imprenditori dell’intrattenimento aveva scatenato la reazione della politica e non solo. E lo stesso Briatore si era ritrovato positivo al tampone e ricoverato al San Raffaele, su consiglio del suo medico personale, Alberto Zangrillo, che lo ha trattenuto e curato dalla polmonite provocata dalla malattia. Ha superato anche il Covid e, nonostante il suo parere contrario, la Gregoraci ha desiderato tornare protagonista: così ha ripreso una carriera, a suo dire, interrotta per seguire Flavio e i suoi interessi e sottrarsi, forse, al ruolo di testimonial indiretta di uno stile di vita come emerso nel corso di questa edizione del GF Vip. Le accuse da parte di Dayane Mello e Giulia Salemi non sono mancate, lo sappiamo.

La difesa di Briatore dal gossip e dalle indiscrezioni

Insomma, ha colto questa opportunità e si è esposta anche agli inevitabili meccanismi autoriali a cui abbiamo assistito tutti e anche Briatore ha tentato di fare comunicazione, nel modo che ha reputato migliore, per sé e per le sue imprese. Dalla lettera in avanti, nonostante l’attenzione crescente sulle vicende personali, dai presunti ex alla separazioni ai contratti e alla nuova proposta di nozze.

GF Vip: la decisione di lasciare di Elisabetta Gregoraci

Così Elisabetta Gregoraci è fuori. Per scelta sua e malgrado l’insistenza spettacolarizzata di Alfonso Signorini: “Io ho iniziato questo percorso con voi e pensavo di finirlo con voi, è stato uno shock ieri – aveva detto all’ex velino -. Io ho una priorità che è Nathan: in tanti anni ho messo da parte delle cose, anche lavorative, per lui ed è giusto così. Ma quando hai un figlio lui deve venire prima di tutto”, aveva confidato a Pierpaolo Pretelli, confidente e testimone involontario di questa diatriba.

L’iniziativa per Bitti di Briatore e le nuove attività

La raccolta fondi per Bitti, colpita da acqua e fango e di fatto ricoperta dalla melma, ha già mostrato quanto possa essere imponente il dispiegamento di forze delle aziende di Briatore. Ma questa pregevole iniziativa su gofundme.com è slegata dall’inevitabile mole di conseguenze, come quella resa dei conti con Elisabetta che avverrà in maniera inevitabile e privata.

Briatore, infatti, non fa che mostrare il pubblico. Ha rilasciato dichiarazioni da ex manager di Formula Uno (è stato artefice a suo tempo del successo della Benetton) sulla Ferrari e il suo futuro, ha sostenuto la Sardegna e i suoi progetti in una fase delicata, ha deciso di aprire un nuovo ristorante a Londra e ha assunto una posizione più cauta anche rispetto al Covid rispetto al recente passato.

Gregoraci-Briatore: a presto un nuovo accordo?

Non una parola sull’accordo di separazione, né sulla Gregoraci, se non parole di amore e affetto per il figlio Nathan Falco che ha portato con lui nel recente viaggio a Dubai per la riapertura del Billionaire. Un silenzio che non chiude certo qui la questione, apertissima, con Elisabetta.

VIRGILIO SPORT | 09-12-2020 14:17