GF Vip, l'ombra di Briatore sulla schermaglia Gregoraci-Salemi

Flavio Briatore è una presenza che torna prepotentemente, intervenga o meno, nella casa del Grande Fratello Vip. Che si tratti di una frase riportata, come avvenuto quando si è trattato di chiarire il senso della seconda proposta di nozze ad Elisabetta Gregoraci, o di una lettera scritta per l’ex moglie, Briatore c’è. E’ lui anche al centro del confronto acceso tra Elisabetta e Giulia Salemi. Ed è lui che segue e cura Nathan Falco, lontano dalla mamma.

GF Vip: il messaggio di Nathan Falco, Gregoraci in lacrime

La relazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore domina il canovaccio di ogni puntata, offrendo una sponda agli autori che non tralasciano mai alcuna nota, alcuna frase come anche quanto asserito dalla Salemi su un incontro con l’ex manager di Formula 1 oggi impegnato nelle proprie attività. Tant’è che lo stesso Nathan conferma alla mamma di aver seguito il padre a Dubai per via dei suoi impegni, in un messaggio molto toccante, che getta Elisabetta nella commozione piena. Una fragilità che la conduttrice sta progressivamente lasciando emergere, esponendosi, rendendosi vulnerabile. E non solo per via della separazione, ma per i ripetuti cedimenti mostrati.

“Ciao mamma, volevo mandarti un mio saluto! Io sto bene, vado a scuola e mi impegno. Ora sono a Dubai con il papà e per ancora un paio di giorni. Oggi sono andato nel deserto e ho guidato il quad, era molto bello! Ho saputo che il GF si allunga ancora per un po’. Tranquilla mamma, io sto bene, io ti guardo in tv: puoi continuare. Ciao mamma, ti voglio bene, mi manchi!”, ha detto Nathan Falco.

La frase di Signorini scatena la discussione tra Gregoraci e Salemi: colpa di Briatore?

Ma è a fine puntata che Alfonso Signorini lancia una domanda corredata da notizia dalle proporzioni abnormi per la sua eco nella casa: una presunta discussione tra la Gregoraci e Giulia Salemi. La causa? Flavio Briatore. “Non sono mai andata in vacanza con lei. L’ho vista un paio di volte in Sardegna. In realtà non è mai successo niente però chiacchierava più con Flavio che con me, le parole di Elisabetta. La Salemi ha tenuto a replicare alla cosa e ad allontanare certi sospetti: “Eravamo sette o otto persone. Non ho mai fatto la corte a Briatore, puoi chiederlo anche a lui. E’ amico di amici. Questa non la accetto”.

Le affermazioni di Elisabetta non sono state affatto gradite dalla influencer, che si è confidata con Dayane Mello: “Ma al massimo è lei che tutte le volte che mi vedeva mi guardava dalla testa ai piedi. Lei è sempre stata snob”.

Fatti che risalgono a quando l’ex conduttrice di Made in Sud era ancora legata a Flavio Briatore: “Devi dire la verità, io la so. Tu eri sempre molto gentile con lui, gli scrivevi dei messaggi. Volevi delle cose… Ho assistito a delle telefonate tue con Flavio. Ero a casa e una volta è arrivata una tua telefonata. Diciamo che io quando vado in un posto mi pago quello che compro o consumo capisci? Tu sei stata più carina con lui e meno con me perché dici che sono snob”.

Più che le motivazioni sulla reciproca diffidenza tra la Gregoraci e Giulia Salemi, riconducibili a Flavio Briatore, verrebbe da chiedere come mai adesso. E chi avrebbe informato, poi, Signorini di un episodio così remoto?

VIRGILIO SPORT | 24-11-2020 11:54