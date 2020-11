GF Vip: Gregoraci sempre più sotto pressione, Briatore a Dubai

Mentre Elisabetta Gregoraci, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, è rimasta invischiata in un meccanismo che l’ha vista esporsi molto, forse troppo, trascendendo la dimensione del gioco, Flavio Briatore ha deciso di prendere le distanze, a modo suo. Come ha anticipato Chi, nella rubrica “Chicche di gossip”, l’ex manager di F1 e imprenditore non avrebbe manifestato l’intenzione di convolare nuovamente a nozze con Elisabetta.

Briatore lascia l’Italia, la Gregoraci nella casa del GF Vip

Briatore, dalla sua, ha maturato una decisione alla luce dei recenti provvedimenti da parte delle autorità di Dubai che ha esposto nel dettaglio in un’intervista al quotidiano romano Il Tempo, esprimendosi anche sulla pandemia e sul trattamento mediatico delle notizie. Non una parola, invece, sulla sua ex moglie. Con un volo privato, come mostra l’ultimo post su Instagram, Briatore è dunque partito alla volta di Dubai con il figlio Nathan Falco per seguire da vicino i suoi interessi imprenditoriali.

Le seconde nozze Briatore-Gegoraci “una fake news”

E il matrimonio bis? “Una fake news”, citando il magazine Chi. Ennesimo capitolo di una diatriba che si anima di notizie, smentite, chiarimenti e lettere tra Eli e Briatore. Una vera altalena di sentimenti che esplicitano una difficoltà, nella separazione, che mai era trapelata forse anche dietro la volontà di tutelare il figlio Nathan Falco e proteggerlo dalle conseguenze di una simile esposizione.

In questo secondo livello di realtà, che poi è la casa di Cinecittà, invece la Gregoraci ha mostrato alcune, indubbie fragilità svestendosi di inevitabili sovrastrutture e cedendo alle sue personali difficoltà, anche relative al rapporto con un ex marito, importante e ingombrante.

Elisabetta Gregoraci al centro del GF Vip

La lite con Selvaggia Roma e la delusione incassata da Dayane Mello in fondo non sono che fatti che nulla vanno ad aggiungere alla certezza di trovarsi, sempre e comunque, a favore di telecamere, nel fulcro della narrazione degli autori. Come lo è stato quando ha rivelato i dettagli sullo stato di salute di Michael Schumacher (in virtù proprio dell’amicizia pregressa tra Briatore e Schumi, dai tempi della Benetton) o ceduto alle lusinghe di un amore fresco con Pierpaolo Pretelli. La stessa rivelazione sulla seconda proposta di nozze, ricevuta nel mentre del lockdown, infine ha mostrato come simili frasi possano provocare effetti fuori dal suo diretto controllo.

VIRGILIO SPORT | 19-11-2020 12:49