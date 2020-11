GF Vip: Briatore contrattacca, la Gregoraci si rivela fragile

Nella diatriba sentimentale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, l’alternanza tra smentite e conferme prosegue, in una iperbole quasi ostinata. Durante la puntata serale del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha comunicato di primo acchito alla ex moglie del manager la sua smentita, relativamente alla seconda proposta di nozze, ovvero la posizione ufficiale raccolta da Chi.

Matrimonio bis con la Gregoraci: la nuova versione di Briatore

Ma ha anche riferito in diretta a Elisabetta una conversazione telefonica avuta poco prima con Briatore: “Senti Flavio, vogliamo continuate su questa linea della smentita o vogliamo capire meglio com’è andata? E devo dire che lui ti ha dato ragione. Mi ha detto che effettivamente che, sono parole sue, visto che nessuno di voi aveva una situazione sentimentale importante alle spalle dopo il divorzio e visto che vi volete bene, per il bene di Nathan Falco avete preso in considerazione di rimettervi insieme. E’ una cosa buttata lì così. Flavio ha anche detto: Sono d’accordo con Elisabetta, ci vogliamo bene ma non potremmo stare più insieme”.

Le parole della Gregoraci durante la diretta del GF Vip

“Ci sono stati degli errori che temo potrebbero ricapitare. Ho sottovalutato tutta la situazione e non mi sono resa conto di quello a cui andava incontro. Ho saltato una tappa della mia età e questo peso è diventato sempre più grande. Questa differenza di età non ha giovato… Quando stai con un uomo così, devi accettare determinate cose. Ho avuto tante cose, ma mi sono mancate anche quelle cose come un aperitivo con una amica, un week end…”, ha confessato la Gregoraci.

“Flavio è un po’ possessivo, sono sua nel senso che mi sentivo un po’ in gabbia…tante cose belle sono accadute..avevo 24 anni allora, ora sono una donna diversa. Sono cambiata molto, Alfonso…”. Poi, secondo la sapiente regia degli autori, l’attenzione si è spostata altrove, sul video messaggio molto commovente del papà di Elisabetta che ha emozionato la showgirl fino alle lacrime. Un pianto condiviso da molti concorrenti all’interno della casa di Cinecittà, una dimensione sempre ritenuta avversa, indesiderata da Briatore.

Elisabetta è rimasta coinvolta emotivamente, ha rivelato degli aspetti della sua vita personale e professionale mai palesati, come il dramma della perdita di sua madre, la separazione e anche i lati intimi del suo rapporto con Flavio – matrimonio e separazione comprese – e le condizioni anche del loro amico dai tempi della Benetton in Formula Uno, Michael Schumacher.

La linea di Flavio Briatore sulla questione seconde nozze

Dunque, Briatore ha scelto una linea soft, per controbattere parzialmente alle frasi pronunciate dalla conduttrice televisiva in queste settimane di reclusione forzata. Non è intervenuto, non ha parlato, non ha inviato lettere. Ha preferito affidare la sua versione, ancora parziale e sicuramente mutevole, a questo punto, a Signorini.

D’altronde, come ha ribadito egli stesso in una recente intervista, la sua priorità sono le aziende e così ha deciso di lasciare l’Italia per volare, insieme al figlio Nathan Falco, per Dubai dove con nuove misure restrittive e secondo una nuova filosofia di intrattenimento differente ha riaperto il suo locale e sta seguendo il rilancio delle attività collegate.

Briatore a Dubai: il silenzio su Instagram

Su Instagram ha postato immagini del figlio, avuto con Elisabetta Gregoraci, e della loro vita a Dubai in questa trasferta necessaria, a suo avviso. A distanza, certo, la confusione è predominante. Al netto di accuse mosse nei confronti di Elisabetta dentro e fuori le mure del reality, sta crescendo un movimento contro, composto da Selvaggia Roma e Dayane Mello e dalla presunta ex di Briatore, Taylor Mega intervenuta a Non è la d’Urso per rivelare un presunto attacco aggressivo da parte della ex moglie dell’imprenditore.

Un retroscena dal passato, su cui la Gregoraci non si è ancora ovviamente pronunciata. Il tutto mentre continua a rimanere salda l’ipotesi che un tentativo di riavvicinamento ci sia stato, a modo loro. E, forse, compatibilmente con quel contratto a cui spesso si è fatto riferimento in queste ultime settimane.

VIRGILIO SPORT | 23-11-2020 11:11